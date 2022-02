Werknemers Metaal & Techniek leggen maandag 24 uur het werk neer: “Valentijnsstaking”

nieuws

Foto: FNV Metaal & Techniek

Werknemers in de Metaal & Techniek gaan maandag opnieuw staken in Stad. Vakbond FNV spreekt van een ‘Valentijnsstaking’.

Vorig jaar november werd er voor het eerst gestaakt in Groningen. “Omdat werkgevers in de Metaal & Techniek de cao nog steeds willen verslechteren, wordt er in Groningen alweer voor de vierde keer gestaakt”, laat Masja Zwart van FNV weten. “De meeste technici houden echt van hun vak, maar de liefde moet wel van twee kanten komen. Met deze Valentijnsdagstaking willen we de bazen in de Metaal & Techniek laten weten dat ze moeten investeren om hun personeel te blijven binden.”

Liefde voor de sector

“Steeds meer vakmensen lopen weg naar andere sectoren en verliezen hun liefde voor onze mooie Metaal & Techniek sector. Groningse werkgevers roepen dat zij niet ‘over de cao gaan’, maar zo werkt het natuurlijk niet. Voor relatietherapie moeten ze hun werkgeversclub opbellen en de opdracht geven: het is nu tijd voor een cao waarmee we onze kanjers aan ons kunnen binden. Toon je hart.”

Boulevards of Broken Hearts

Staakstraten zullen maandag ingericht zijn op het terrein van de oude suikerfabriek in Stad. Ook zullen er staakstraten zijn in Zuidbroek en Kolham. Deelnemers kunnen zich hier, digitaal vanuit de auto, laten registreren. Vanwege Valentijnsdag zullen de staakstraten omgedoopt zijn in Boulevards of Broken Hearts. Zo zullen de Boulevards vol hangen met kleurrijke posters met hartjes en liefdevolle teksten. Behalve in Groningen wordt er maandag ook in Weert gestaakt.