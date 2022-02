Weer volle zalen voor Martiniplaza

Vanaf komende vrijdag mogen de theaters weer open. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt op de coronapersconferentie van het kabinet. In drie stappen wordt de samenleving bijna helemaal geopend.

Bij theater MartiniPlaza zijn ze blij dat ze weer volle zalen kunnen ontvangen. “We hebben het een tijdje met anderhalve meter gewerkt, maar het is veel gezelliger als je gewoon naast elkaar kan zitten”. Zegt medewerker Annerie Knol.

De eerste anderhalve week wordt er nog met QR-codes en mondkapjes gewerkt, maar daarna zal dat ook verdwijnen. Toch houdt het theater een slag om de arm voor het geval er opnieuw maatregelen komen.

“We denken niet we zijn helemaal van de corona af, maar we denken dat het sowieso tot de zomer wel goed zit. Het najaar is nog even afwachten, maar we hebben goede hoop”. Aldus Knol