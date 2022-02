“We moeten zorgen dat er een plek blijft voor ‘broedplaatsen’ in Stad”

nieuws

Foto: google maps

Er moet een plek blijven voor broedplaatsen in de stad. Dat zegt fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 dinsdagavond naar aanleiding van de discussie rond Backbone.

Backbone is sinds 2016 gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Travertijnstraat. In het gebouw hebben 150 bedrijven en ondernemingen een plek gevonden die een sociale, culturele en maatschappelijke rol vervullen. Zo heeft onder andere het Free Café er een plek die gratis maaltijden aanbiedt aan mensen uit Vinkhuizen die het niet zo breed hebben. In hetzelfde gebouw is ook Gea’s Weggeefwinkel groot geworden. Het huidige contract eindigt per 31 december. Backbone hoopt langer van het gebouw gebruik te kunnen maken omdat er voor de 150 ondernemingen geen andere plek is in de stad.

Wethouder Van der Schaaf: “Contract eindigt”

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen was vorige week helder. Het contract wordt niet verlengd, het gebouw verkeert in een buitengewoon slechte staat en op de locatie moeten nieuwe huizen gebouwd worden. Een oplossing voor de ondernemingen heeft Van der Schaaf niet. “Het is ook altijd volstrekt helder geweest wanneer het eindigt. Als gemeente hebben we geen directe relatie met de onderhuurders. Contractueel is dat ook vastgelegd. Het betekent dat onderhuurders zelf op zoek moeten naar een alternatieve ruimte. Als gemeente hebben we daar geen verantwoordelijkheid in”, aldus Van der Schaaf. Ondertussen liet wethouder Berndt Benjamins (D66) weten dat culturele broedplaatsen erg belangrijk zijn voor de gemeente. Dat ze de motor zijn voor de Groningse economie.

Partij voor de Dieren dient motie in

De Partij voor de Dieren dient voor de raadsvergadering van woensdag een motie in. Zij vragen of het pand toch niet behouden kan blijven, of Backbone het gebouw wellicht zelf kan kopen en wat er nodig is om het pand te renoveren. Sherlock Telgt van Backbone liet vorige week weten dat met het verdwijnen van Backbone ongeveer 25% van het culturele bestand in de gemeente verloren gaat.

Tom Rustebiel: “Eigenlijk spelen er hier twee discussies”

“Ik vind ook dat culturele broedplaatsen heel belangrijk zijn voor de groei van de stad”, reageert Rustebiel. Rustebiel reageert desgevraagd op het onderwerp omdat zijn collega-raadslid Koosje van Doesen deze week afwezig is. “Maar wat bij dit onderwerp speelt zijn eigenlijk twee discussies. Als het gaat om broedplaatsen zijn we als partij heel duidelijk, die zijn belangrijk. Als het gaat om Backbone dan zeggen we, moet dat op die plek blijven? Dan is ons antwoord nee, wij denken van niet. Kijk, in het verleden was de BigBuilding ook zo’n broedplaats. Die is ook verdwenen waarbij er toen gezocht is naar een nieuwe plek. Wat je ziet is dat het succes van Groningen een keerzijde heeft. We hebben nieuwe woningen nodig, maar we moeten er ook voor zorgen dat broedplaatsen tot hun recht komen.”

Balansoefening

Wel begrijpt Rustebiel de zorgen die spelen. “In april wordt er een notitie verwacht van het College over het broedplaatsenbeleid in onze gemeente. Ik denk dat het goed is om daar op te wachten. Als het gaat om de Travertijnstraat is het een balansoefening. Investeer je in een oud gebouw, of ga je in een breder perspectief kijken hoe om te gaan met broedplaatsen. Maar duidelijk is dat we moeten zorgen dat broedplaatsen in de gemeente een plek behouden.”