Vandaag wordt de eerste menstruatie kast in gebruik genomen in Beijum. In deze kast, dat een plekje krijgt in basisschool De Beijumkorf aan de Jaltadaheerd, worden diverse artikelen geplaatst om menstruatiearmoede tegen te gaan.



Niet iedereen kan dingen als maandverband en tampons betalen, of heeft daar flink moeite mee. In de menstruatie kast zijn die gratis af te halen. Het is geplaatst in een basisschool, omdat ook meisjes vanaf 11 jaar al ongesteld kunnen raken. De artikelen zijn dan ook met name voor hen bedoeld, maar ook andere mensen die het nodig hebben kunnen de artikelen afnemen. De artikelen worden gesponsord door de gemeente Groningen, in een pilot die een jaar zal duren.

Initiatiefnemer Esther Smid had al eerder een kastje in haar straat geplaatst met menstruatie- en andere verzorgingsmiddelen. Omdat dit gretig aftrek kreeg, besloot ze om meer kastjes in de wijk te gaan plaatsen. “We gaan heel Beijum voorzien van menstruatiekastjes”, zei ze donderdag hierover in de OOG Ochtendshow, “ook in andere scholen, maar ook in bibliotheken en buurtcentra. Die zijn ook vaak langer open, zodat mensen ook op andere tijdstippen terecht kunnen voor deze artikelen”.

Op donderdagochtend om 10.00 wordt het menstruatiekastje in de Beijumkorf officieel in gebruik genomen.

