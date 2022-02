Waterschap vraagt geduld bij verwerking hoogwater: ‘Zoveel neerslag valt eens in de twintig jaar’

nieuws

Foto via Waterschap Hunze en Aa's

Afgelopen zondag is er in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s 40 liter neerslag per vierkante meter gevallen. Een uitzonderlijke situatie, die volgens het waterschap vraagt om geduld bij de verwerking van het water.

“Het is extreem nat”, laat het waterschap maandagmiddag weten. “Afgelopen zondag is er ongeveer 40 millimeter neerslag gevallen. Dit komt overeen met 40 liter per vierkante meter. Dit is een hoeveelheid neerslag die gemiddeld eens in de 20 jaar voorkomt.”

In combinatie met de een een periode waarin het al behoorlijk nat is geweest en gronden al behoorlijk verzadigd waren, zorgt dat volgens Hunze en Aa’s voor een uitzonderlijke situatie. Want ook op zee staat het water hoog, waardoor er minder water kan worden afgevoerd.

“Onze maximale afvoer van water naar zee is normaal gesproken ongeveer 12 miljard liter per etmaal”, vervolgt het waterschap. “We verwachten de komende 24 uur circa 6 miljard liter te kunnen afvoeren. Dit betekent dat het peil op onze boezem de komende 24 uur zal stijgen omdat we meer water krijgen te verwerken dan dat we kunnen afvoeren naar zee.”

Nooddijk nodig bij Glimmermade

Bij Glimmermade (langs de A28) is de kade van de Drentsche Aa’s beschadigd geraakt door de grote hoeveelheden water die de rivier heeft moeten verwerken. Het waterschap is inmiddels bezig met kadeherstel en ziet zich daarom genoodzaakt om een nooddijk aan te leggen.

Pas vanaf woensdag daling waterstand, geduld nodig

Maandag valt er nog tien millimeter water (10 liter per vierkante meter). Het waterschap verwacht dan ook pas vanaf dinsdag weer goed te kunnen spuien naar zee: “Als deze verwachtingen uitkomen dan kunnen we de rest van de week meer water afvoeren naar zee, dan dat er aan neerslag valt in ons gebied en zal het water in sloten, beken en kanalen vanaf woensdag gestaag kunnen gaan dalen.”

Het waterschap vraagt dan ook geduld bij de afvoer van het overtollige water, zeker nu er veel meldingen binnenkomen van bewoners met water in de kruipruimte en de tuin. “Hoe vervelend dit ook is, we kunnen dit niet verhelpen. Het vraagt tijd om al het overtollige water af te voeren.”