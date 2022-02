Waterschap volop bezig om overtollig water op zee te spuien

nieuws

De waterberging Dijken-Bakkerom is dinsdag vol. Foto: waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest is dit weekend volop bezig om overtollig water op zee te spuien. De afgelopen dagen was dit niet mogelijk omdat de zeewaterstand te hoog was.

Zaterdag werden rond 10.00 uur de Cleveringsluizen bij Lauwersoog open gezet. Ook bij Lauwerzijl wordt er water op zee geloosd. De verwachting is dat er ook op zondag gespuid kan worden. Vorige week steeg het waterpeil snel vanwege hevige regenval in Groningen en Drenthe. Op verschillende plekken werden zandzakken geplaatst om erger te voorkomen. Natuurgebied De Onlanden werd gebruikt als waterbergingsgebied, en ook bergingsgebied Dijken-Bakkerom werd ingezet.

De bergingsgebieden bleven de afgelopen dagen vol omdat er geen water geloosd kon worden op zee. Zaterdagochtend was dit wel mogelijk en toen werd er op Lauwersoog 20 miljoen kubieke meter water geloosd. Daarmee is het waterpeil al flink gezakt.