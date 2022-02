Waterschap: “Komende dagen weinig mogelijkheden om water op zee te spuien”

nieuws

De waterberging Dijken-Bakkerom is dinsdag vol. Foto: waterschap Noorderzijlvest

Er zijn de komende dagen weinig mogelijkheden om overtollig water op zee te spuien. Het water blijft daarom langer in de waterbergingsgebieden staan. Dat meldt waterschap Noorderzijlvest dinsdagavond.

“Dinsdagochtend hebben we water op zee kunnen spuien en in de avonduren doen we dat nog een keer”, laat een woordvoerder van het waterschap weten. “De komende dagen zijn er weinig mogelijkheden om op zee te spuien. Dat betekent dat de afvoer naar zee geleidelijk verloopt. Aanstaande zaterdagochtend, is na dinsdagavond, het eerstvolgende moment om water te kunnen spuien. Het kan nog ongeveer anderhalve week duren voordat het waterpeil in de boezem weer helemaal op streefpeil is.”

1 Miljoen kuub water in waterberging Dijken-Bakkerom

Overtollig water blijft daarom de komende dagen staan in de waterbergingsgebieden. Vanwege het hoge waterpeil werd maandag voor het eerst de waterberging Dijken-Bakkerom in gebruik genomen. “Doordat we hier water hebben kunnen opslaan is de lokale waterstand met meer dan 10 centimeter verlaagd. Inmiddels is de berging volgestroomd met rond de 1 miljoen kuub water. Het water blijft hier een poosje. De verwachting is dat we volgende week meer kunnen spuien op zee waardoor er meer ruimte ontstaat in het watersysteem.”

Alert blijven

Het waterschap laat verder weten dat de piek in de waterstand achter de rug lijkt. “We hebben nog wel te maken met afvoer van water uit de kop van Drenthe. Ook hier is veel overtollig water daar naar de waterberging in De Onlanden stroomt. Dit water wordt vanaf daar eveneens afgevoerd richting het Lauwersmeer.” Het waterschap laat tevens weten alert te blijven op de weersomstandigheden.