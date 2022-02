Waterschap: “Hoogste waterpiek inmiddels bereikt”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De hoogste waterstand is inmiddels bereikt. Dat laat waterschap Noorderzijlvest maandagavond weten.

“Onze verwachting is dat we op dit moment, rond 21.45 uur, de ergste piek gehad hebben”, vertelt een woordvoerder van het waterschap. “We hebben ook een verlaging van de waterstand kunnen bereiken door ons nieuwe waterbergingsgebied De Dijken – Bakkerom in te zetten. Vanmiddag zijn we hier overtollig water in gaan bergen en op dit moment heeft dit geleid tot een verlaging van de waterstand van tien centimeter in de omgeving. Ook vannacht kan water deze bergingsplaats inlopen waardoor we verwachten dat we de waterstand nog wat verder kunnen laten zakken.” Ook natuurgebied De Onlanden wordt ingezet voor waterberging.

Waterstand

Qua waterstand verwacht het waterschap dat de ergste piek al geweest is. “Wel kan het lokaal afwijken, maar het algehele beeld is dat we het ergste gehad hebben.” Op verschillende plekken werden maandag uit voorzorg zandzakken geplaatst. Combinatie Herepoort plaatste bijvoorbeeld zandzakken bij de Brailleweg, nabij het Julianaplein. Waterschap Hunze en Aa’s plaatste zandzakken bij Glimmermade. Het Groninger Museum maakte bekend dinsdagochtend uit voorzorg dicht te blijven.

“Vinger aan de pols”

Het waterschap houdt de situatie ondertussen nauwlettend in de gaten, ook met het oog op de komende dagen. “We houden de vinger aan de pols”, besluit de woordvoerder. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat er ook de komende dagen nog neerslag gaat vallen. “Morgen valt er in de loop van de ochtend eerst lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er droge perioden, maar vallen er ook een paar buien. Woensdag lijkt een droge dag te worden, maar op donderdag kan er opnieuw regen vallen. Op vrijdag is er kans op winterse buien.”