Waterpeil zakt, Groninger Museum weer open

Foto: Siese Veenstra / Groninger Museum

Het waterpeil in Groningen is sinds dinsdagochtend 09.00 uur weer aan het zakken. De komende dagen zal bij eb met elke spuibeurt het waterpeil verder dalen. Het Groninger Museum gaat daarom dinsdagmiddag om 13.00 uur weer open.

“We hebben de hoogste waterstanden in ons gebied vanochtend rond negen uur bereikt”, aldus waterschap Hunze en Aa’s. “We spuien volop om het vele water af te voeren naar zee. De komende dagen zal bij eb met elke spuibeurt het waterpeil verder dalen.”

Het Groninger Museum besloot maandagmiddag om dinsdagochtend niet open te gaan, vanwege de hoge waterstand. Het museum heeft dinsdagochtend overleg gehad met onder meer het waterschap over de waterstand. Volgens het museum is er geen sprake geweest van een kritieke situatie, maar was de maatregel om te sluiten puur preventief.