“Wat er nu rond Backbone besloten wordt gaat mij aan het hart, het gebouw mag niet weg”

Foto: google maps

Het gebouw van Backbone aan de Travertijnstraat moet gesloopt worden. Dat liet wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen afgelopen woensdag weten tijdens de Politieke Woensdag. Het besluit gaat Gea Topelen-Wilkens van Gea’s Weggeefwinkel aan het hart. Zij zag haar winkel in Backbone groot worden.

Volgens Van der Schaaf is de afspraak met Backbone altijd heel helder geweest. Huren kon tot 2020, daarna werd het eenmalig verlengd tot 31 december van dit jaar, en dan moet het gebouw leeg zijn. Bovendien verkeert het pand volgens de wethouder in buitengewoon slechte staat. Het Stadsbestuur wil dat op de locatie nieuwe woningen gebouwd gaan worden.

“Ik kreeg de tip om eens in gesprek te gaan met Backbone”

“Het gaat mij aan het hart”. Aan het woord is Gea Topelen-Wilkens van Gea’s Weggeefwinkel. “Het probleem is dat men niet inziet hoe belangrijk de maatschappelijke, sociale en culturele functie van Backbone is.” Topelen-Wilkens heeft veel aan Backbone te danken. “De huidige Weggeefwinkel is ontstaan op Facebook. Ik had een pagina waar ik spulletjes op aanbood. Op een gegeven moment ben ik verhuisd naar een flat in Vinkhuizen. De spulletjes bood ik daar aan bij de ingang van de flat. Dit werd gezien door het WIJ-team. Zij hebben toen tegen mij gezegd, ga eens in gesprek met Sherlock Telgt van Backbone. Ik ben dat gesprek aangegaan en op 6 april 2019 kreeg de Weggeefwinkel een plek in een lokaal in Backbone.”

Broedplaats

Vanaf toen ging het snel. “Er was zoveel belangstelling dat ik korte tijd later een tweede lokaal er bij nam, en uiteindelijk werd ook de hal er bij betrokken. Formule van het succes is wat mij betreft de broedplaats die het als geheel vormt. Dat ik in korte tijd zo groot werd, komt omdat mensen uit de wijk de locatie heel goed weten te vinden. Als een bepaalde onderneming bezoekers trekt, dan lift de rest automatisch mee. Bezoekers lopen rond, kijken hier en daar, en daar heeft iedereen profijt van. Op een gegeven moment werd ik zo groot dat ik verhuisd ben naar de Metaallaan.”

“Zoals het gebouw er in 2016 uitzag, zo ziet het er nu nog steeds uit”

Topelen-Wilkens herkent zich ook niet in het beeld dat wethouder Van der Schaaf schetst dat het pand af is en onveilig zou zijn. “Backbone is er in 2016 ingetrokken. Zoals het er toen uit zag, zo ziet het er nu nog steeds uit. Het gebouw kan misschien een likje verf gebruiken en er moeten wat dingen gerepareerd worden, maar daar zie ik geen problemen. Misschien ook wel een mooie kans voor kunstenaar Michel Velt uit de stad, dat hij zijn creativiteit los laat op het pand.” Zaterdag liet Sherlock Telgt van Backbone al weten zich te verbazen over de uitspraken van de wethouder over de mogelijk slechte staat van het gebouw.

“Huizen kun je ook op een andere plek bouwen”

Topelen-Wilkens is ook helder: het gebouw mag niet verdwijnen. “Het voldoet aan een behoefte, het heeft een belangrijke functie in de wijk. En de mensen kennen het ook. Denk aan het skateboardpark, denk aan het Free Café waar mensen gratis kunnen komen eten, denk aan de dagbesteding. Wil je dat allemaal op straat zetten? Wil je dat allemaal kwijt raken? Wil je zes jaar energie en werk weggooien? Wat er in Backbone gebeurt, is net als in de Biotoop, een belangrijke motor voor Groningen. Laat het mooi zitten. Het Stadsbestuur wil er huizen bouwen. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar die huizen kun je ook op een andere plek bouwen.”