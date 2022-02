VVD: “Schrap het samenwoonverbod”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De fractie van de VVD in de gemeenteraad wil dat er alsnog een debat wordt gevoerd over het laten samenwonen van twee mensen die geen gezamenlijk huishouden vormen. De partij heeft vragen gesteld aan het Stadsbestuur.

Begin 2020 werd besloten dat twee vrienden die bij elkaar in één huis wonen niet is toegestaan. De regel is ingevoerd om overlast van studentenwoningen tegen te gaan. Vanwege de coronapandemie heeft de gemeenteraad hier niet over gedebatteerd, maar de VVD wil graag dat dit nog wel gaat gebeuren. “Twee gewone vrienden die geen relatie hebben kunnen nu niet samen in één huis wonen, terwijl er sprake is van enorme woningnood”, vertelt raadslid Geeske de Vries. “We hebben een enorm tekort aan woningen, en door de hoge prijzen is het ontzettend lastig om de hypotheek of huur in je eentje op te brengen. We zouden het samenwonen van twee mensen juist moeten stimuleren. De woningmarkt van Groningen is niet gebaat bij weer een pak extra regels.”

Dat er niet gedebatteerd is over de plannen heeft volgens De Vries er voor gezorgd dat de consequenties van de nieuwe regels niet duidelijk waren. “De VVD begrijpt dat er in bepaalde wijken overlast is van studenten en we begrijpen dat er gekeken wordt naar manieren om dat tegen te gaan. Maar dit verbod op samenwonen zorgt voor een extra belasting van de al krappe woningvoorraad en een ernstige beperking van de keuzevrijheid. Dat is niet de bedoeling. Wat de VVD betreft mag je zelf weten of je samenwoont met je man, je vrouw of je beste vriend.”