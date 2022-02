VV Groningen hervat competitie met winst op Zeerobben

sport

Foto: Andor Heij. VV Groningen - Zeerobben

VV Groningen won zaterdagmiddag de inhaalwedstrijd tegen hekkensluiter Zeerobben uit Harlingen. Op sportpark het Noorden werd het in het eerste duel na de winterstop 3-1.

VVG ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan een achterstand na een fout achterin, maar Matts Bruining van Zeerobben mikte net naast. De eerste kans van VVG was wel raak toen Brian Inge vanaf de linkerkant na 5 minuten hard in schoot: 1-0.

Na 17 minuten was het alweer gelijk toen Cyrus Bosman na een corner van dichtbij het laatste zetje gaf: 1-1. Beide ploegen kregen nog een aardige kans, maar voor de pauze werd niet meer gescoord.

Direct na rust ontsnapte VVG opnieuw met een bal tegen de lat en de rebound die ook door Zeerobben werd gemist. Robin van der Tuin mikte namens VVG kort daarna net naast.

Maar VVG was na de pauze veel feller dan Zeerobben en won daardoor veel duels en het wachten was op een Groningse voorsprong. Die kwam er na 62 minuten toen Danny Harms een vrije trap van Edu de Jonge Rosa binnen kopte: 2-1. Na 77 minuten werd de wedstrijd beslist toen Van der Tuin op links werd weggestuud en de bal in de verre hoek prikte: 3-1. Inge stuitte nog een keer op de Friese doelman Jacob de Vries.

In de slotfase probeerde Zeerobben er nog iets van te maken en twee keer viel een bal na een spelhervatting boven op de lat van VVG en kwamen de Groningers goed weg.

VVG bleef door de winst 12e in de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal met 12 punten uit 9 wedstrijden.