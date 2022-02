VV Groningen hard onderuit tegen WHC, ook nederlaag PKC’83

sport

Foto Andor Heij. VV Groningen - WHC

In de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal ging VV Groningen thuis hard onderuit tegen WHC: 1-6. PKC’83 verloor in Oostwold met 3-1 van Pelikaan S.

Het duel tussen VVG en WHC, dat tweede staat, ging voor rust gelijk op. De gasten uit het Gelderse Wezep kwamen na 26 minuten op 0-1 toen Stef van Oene een hoekschop van Sargon Gouriye binnen tikte. Twee minuten later kwam VVG op 1-1 na een schitterende streep van Brian Inge van ruim twintig meter. Verder vielen er voor de pauze weinig kansen te noteren.

Na rust begon VVG agressief met een kansje voor Inge. Maar WHC deed er meteen een schepje bovenop en trok de wedstrijd helemaal naar zich toe. Na een corner van Gouriye kopte Sander Krijns na 51 minuten raak: 1-2. Krijns zou de plaaggeest voor VVG worden, want na 62 minuten scoorde hij weer: 1-3. Na 68 minuten stond de VVG defensie te slapen bij een vrije trap van Gouriye en Krijns tekende voor zijn hattrick: 1-4.

VVG was geknakt en via Luke Roodenburg en Rins van der Velde liep WHC in de slotfase uit naar 1-6.

In dezelfde klasse verloor PKC’83 met 3-1 van Pelikaan S. Pelikaan S kwam op een 3-0 voorsprong door onder meer twee doelpunten van Omar Kavak. Tiuri Schieving maakte de 3-1 voor PKC.

Oranje Nassau had veel coronagevallen in de selectie en daarom ging het duel tegen Zeerobben niet door.

PKC’83 zakte naar de vijfde plaats met 19 punten uit 11 wedstrijden. VVG daalde naar plek negen met 13 uit 11. ON is tiende met 12 uit 10.