Vrouw trommelt agenten op als ze haar gestolen fiets op Marktplaats denkt te zien

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten van het team Groningen-West hebben vrijdag een bezoek gebracht aan een persoon die een gestolen fiets op Marktplaats zou verkopen.

Een vrouw uit de stad, wiens fiets onlangs is gestolen, was op Marktplaats aan het struinen toen haar oog op een advertentie viel waarop haar fiets leek te staan. Ze nam daarop contact op met de politie. “Samen met de meldster zijn wij naar de verkoper gegaan”, schrijft de politie op sociale media. “Daar bleek dat het niet ging om de vrouw haar fiets.”

Ondanks dat de actie dit keer niet leidde naar gestolen goederen, is de politie wel blij met het initiatief dat de vrouw heeft genomen. “Tref jij een gestolen goed aan op een verkoopsite dat van jou is? Neem dan altijd contact op met de politie. Dan kunnen we samen kijken wat wij er aan kunnen doen. Doe ook altijd aangifte.”