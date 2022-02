Vrouw loopt brandwonden op bij woningbrand in Selwerd

nieuws

Foto: 112 Groningen

Een ongeluk met brandgel zorgde in de nacht van maandag op dinsdag voor een kleine woningbrand aan de Iepenlaan in Selwerd. Daarbij raakt een bewoonster gewond.

In de woning troffen toegesnelde brandweerlieden een kleine brandhaard aan. Er was brandgel op de vloerbedekking terecht gekomen en ook een potje met de substantie had vlam geval. De brand was snel onder controle.

Een bewoonster is door ambulancemedewerkers behandeld voor brandwonden aan haar handen. Of de vrouw naar een ziekenhuis is gebracht, is niet geheel duidelijk.