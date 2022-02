Vrijwel gehele gemeenteraad wil gevluchte Oekraïners met open armen ontvangen

nieuws

Het Provinciehuis in de kleuren van de Oekraïense vlag. Foto: Rieks Oijnhausen

Vrijwel de volledige Groningse gemeenteraad staat achter een brief waarin het Stadsbestuur wordt opgeroepen om gevluchte Oekraïners met open armen te ontvangen.

Alle fracties, met uitzondering van de PVV, verklaren zich solidair met de Oekraïense bevolking. In de brief wordt het Stadsbestuur opgeroepen tot openlijke bereidheid richting het kabinet om vluchtelingen op te vangen. Daarnaast laten de partijen weten blij te zijn met de acties die reeds ondernomen zijn, zoals het projecteren van de kleuren van de Oekraïense vlag op het provinciehuis waarmee men zich solidair toont.

Oekraïne werd in de nacht van woensdag op donderdag aangevallen door Rusland. Russische troepen staken op diverse plekken de grens over en vielen het Oekraïense leger en militaire doelen aan. Inmiddels zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. “Een verschrikkelijke invasie van een machtsbeluste dictator. In een Europees land, in een Europese hoofdstad. De Oekraïense bevolking is verzeild geraakt in een nutteloze en desastreuse oorlog. Vrijheid en democratie zijn een groot goed, maar blijken wederom kwetsbaar”, laat fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren weten.