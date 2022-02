Vredesdemonstratie voor Oekraïne verplaatst wegens onverwacht groot aantal aanmeldingen

nieuws

Foto 112groningen.nl

Organisator Lux Europae Groningen heeft de vredesdemonstratie, die voor zondagmiddag gepland staat, verplaatst naar de Grote Markt. De organisatie doet dat vanwege het grote aantal deelnemers wat zich heeft aangemeld voor het protest.

In eerste instantie wilde de organisatie het protest houden voor het Academiegebouw op het Broerplein. Maar er bleek veel animo voor de protestactie, waardoor het plein te klein is geworden. Op de Grote Markt komt zondagmiddag een podium te staan, waar verschillende sprekers te horen zullen zijn. Onder meer studenten, professoren en politici zullen het woord voeren.

De demonstratie werd donderdagmiddag opgezet door de Groningse afdeling van Lux Europae. Lux was al van plan om volgende week zaterdag te demonstreren in de binnenstad, maar dit protest is vervroegd door de ontwikkelingen van donderdag. De organisatie roept Groningers op mee te doen om ‘steun te betuigen aan het Oekraïense volk en de vrije wereld’.

De demonstratie begint aanstaande zondag om 14.00 uur op de Grote Markt

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door LV X GRONINGEN (@lux.groningen)