Vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor ernstig ongeluk op zuidelijke ringweg

Foto Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een vrachtwagenchauffeur moet een geldboete van duizend euro betalen voor het ernstige verkeersongeluk wat hij in juni 2019 veroorzaakte op de zuidelijke ringweg. Ook kreeg de chauffeur een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd.

De chauffeur kreeg de straf opgelegd voor onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. De rechter gaat in de strafmaat mee met het openbaar ministerie, die twee weken geleden dezelfde straf vroeg voor de chauffeur.

De chauffeur reed op de bewuste donderdagmiddag op de cruisecontrol vanaf Drachten richting het Julianaplein. De man keek op zijn navigatiesysteem en zag de lange rij stilstaande auto’s voor hem over het hoofd. Met een snelheid van minimaal 84 kilometer per uur reed de chauffeur in op de file.

Door het ongeluk raakten twee mensen ernstig gewond en raakten meerdere auto’s onherstelbaar beschadigd. De chauffeur werd meteen door agenten meegenomen naar het politiebureau.