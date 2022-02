Vorig jaar ruim vijftig procent meer passagiers vanaf Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Hoewel het aantal passagiers vanaf Groningen Airport Eelde nog lang niet terug is op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus, kende Groningen Airport Eelde vorig jaar de sterkste relatieve stijging in het aantal passagiers van alle Nederlandse luchthavens.

In totaal reisden vorig jaar 27.300 passagiers via de noordelijke luchthaven, een stijging van 55,5 procent ten opzichte van 2020. De cijfers verbleken echter bij het aantal passagiers wat in 2019 via Eelde reisde. Toen maakten nog 176.022 reizigers gebruik van de luchthaven.

In 2021 reisden 29 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf luchthavens van nationaal belang in Nederland, bijna een kwart meer dan in 2020, maar nog altijd veel minder dan de 81 miljoen uit 2019.