Vorig jaar minder autodiefstallen, toch hogere verzekeringspremies

nieuws

Foto Andor Heij. Geparkeerde auto's bij Noorderstation in de Selwerderwijk.

In de gemeente Groningen zijn vorig jaar 8 procent méér autodiefstallen gepleegd dan in 2020. Elders in het land is een afname te zien. Dat meldt de vergelijkingssite Autoverzekering.nl

De laatste zes jaar is het aantal autodiefstallen in de provincie Groningen met 47 procent afgenomen. Alleen al het afgelopen jaar was er een afname van 17 procent. De gemeente Groningen vormt een uitzondering. Koplopers qua autodiefstallen zijn nog altijd de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Het effect van deze cijfers op de autopremies is klein. De autoverzekeraars hebben hun premies zelfs enigszins verhoogd. Volgens Autverzekering.nl is dat vreemd, omdat het risico voor de verzekeraars kleiner is geworden. Daar komt nog bij dat er vanwege corona afgelopen jaar minder gereden werd en minder ongelukken en schades voorkwamen. De verwachting is dat de verzekeraars de premies dit jaar zullen verlagen.