Vorig jaar bijna vijftig procent meer elektrische fietsen gestolen in Groningen

nieuws

Een elektrische fiets. Foto: 2can - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3727484

Het aantal diefstallen van elektrische fietsen is in het afgelopen jaar sterk gestegen in Groningen. Het aantal gemelde diefstallen van e-bikes in de gemeente steeg met bijna vijftig procent, ten opzichte van een jaar eerder.

Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers van het Centrum Fietsendiefstal.e Het aantal gemelde diefstallen van e-bikes steeg in Groningen van 277 in 2020 naar 415 in 2021. Dat is een stijging van 49,82 procent. Uit de aangiftecijfers blijkt dat veruit de meeste aangiften betrekking hebben op de ‘eenvoudige’ diefstal van e-bikes op straat. Er werd echter ook veel aangiftes gedaan van diefstal uit woningen, (garage-)boxen, schuren, kantoorpanden en andere gebouwen, al dan niet door middel van braak en/of geweld.

Utrecht spande de kroon in Nederland. Daar steeg het aantal diefstallen van e-bikes met ruim 66 procent, ten opzichte van 2020.