Voorstel om Jongerenadviesraad op te richten weggestemd

nieuws

Het Stadhuis aan de Grote Markt - Foto via Gemeente Groningen

Groningen krijgt vooralsnog geen Jongerenadviesraad. Een ruime meerderheid van de Groningse gemeenteraad stemde woensdagavond tegen het voorstel.

De motie om zo’n raad op te richten was ingediend door de fracties van de Stadspartij 100% voor Groningen en Student & Stad. “Wij hebben veel contact met jongeren”, vertelt Yaneth Menger van de Stadspartij. “Wij horen dat zij zich niet gehoord voelen, en dat is een droevige constatering. Want jongeren hebben een stem die we graag willen horen. Dat ze ongevraagd advies kunnen geven over thema’s die over hen gaan. Wij denken dat een Jongerenadviesraad een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn.”

ChristenUnie: “Er loopt toch al een onderzoek?”

De motie zorgt bij Tessa Moorlag van de ChristenUnie voor twijfel. “U stelt dat er de afgelopen tijd niks is gedaan, maar de gemeente heeft juist een onderzoek gedaan hoe jongeren meegenomen kunnen worden. Met dit onderzoek komt men binnenkort terug bij de raad. Waarom dan nu toch deze vorm voorstellen?” Menger: “In november hebben we een gesprek gehad met het College waarin we aangegeven hebben dit heel belangrijk te vinden. We hebben toen het advies gekregen om het voorstel aan te houden in het kader van de nota positief opgroeien. Desalniettemin hebben we nog altijd geen terugkoppeling. Daarom nu deze motie.”

SP: “Wij zijn niet zo zeker van dit vormpje”

Daan Brandenbarg van de SP: “Het is belangrijk om jongeren inspraak te geven op zaken die hun aangaan. Op hun school, in hun buurt of in hun vereniging. Ik denk dat het betrekken van de jongeren niet alleen een taak is van het College maar juist van ons allemaal. Daarom zijn wij niet zo zeker van dit vormpje, of dat werkt en of dat wel zo slim is.”

GroenLinks: “We moeten ophouden met losse flodders”

Hans Sietsma van GroenLinks: “Ik vind dat we moeten ophouden met losse flodders. Hoe ingewikkeld kan het zijn om alle belangen aan bod te laten komen? Jongeren meer zeggenschap geven is belangrijk, maar naar hen luisteren in een jeugdadviesraad is eenzijdig.” Diederik van der Meide van de PvdA: “De betrokkenheid van jongeren is belangrijk, maar dat kun je op veel manieren organiseren. Meer dan alleen in een jongerenraad. Collega Brandenbarg geeft het al aan, op school, of juist bij clubs die zich hier al voor inzetten zoals Jimmy’s.”

Wethouder: “Wachten op terugkoppeling”

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) is helder: “Ik denk dat we het allemaal eens zijn dat jongeren het moeilijk hebben. Dat ze opgroeien in moeilijke tijden. De afgelopen periode hebben we al verschillende acties ondernomen, zoals bijvoorbeeld de nota positief opgroeien. In maart vindt er een grote terugkoppelingsactie plaats in het kader van deze nota. De vraag is of wij moeten bepalen hoe jongeren invulling moeten geven aan de manier waarop ze inspraak kunnen hebben. Ik denk dat we moeten wachten op deze terugkoppeling, en op deze presentatie. Als daaruit blijkt dat er een jongerenadviesraad moet komen dan kunnen we daar naar kijken, maar nu is daar geen aanleiding voor.”

Uiteindelijk krijgt de motie 23 stemmen tegen en 11 stemmen voor, waarmee deze verworpen wordt.