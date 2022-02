Voormalig bestuurder MartiniZorg stapt op als Statenlid

nieuws

Foto via Provincie Groningen

Mohn Baldew, de man die tot eind vorig jaar directeur was van het geplaagde MartiniZorg, stapt op als Statenlid.

Volgens Baldew valt zijn statenlidmaatschap namens de Partij van de Arbeid niet meer te combineren met zijn andere werkzaamheden. Over een link tussen zijn vertrek als Statenlid en het tumult dat in de afgelopen maanden ontstond over de misstanden bij MartiniZorg, is niks bekend. Ook bij de PvdA zelf is daar niets over bekend, stelt fractievoorzitter Pascal Roemers bij RTV Noord. Baldew zelf laat alleen weten: “Ik vond het een voorrecht om volksvertegenwoordiger in onze provincie te zijn en wens mijn collega Statenleden en onze inwoners het allerbeste.”

MartiniZorg ging onlangs failliet, na ontboezemingen bij RTV Noord over misstanden. De instelling had al langer te kampen met problemen, onder mee na klachten bij de Inspectie voor de Gezonheidszorg.

Sandra da Silva Pinto volgt Baldew op als Statenlid voor de PvdA.