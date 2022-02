“Voor 1 mei duidelijkheid hoe aanspraak kan worden gemaakt op SNN-subsidie”

nieuws

Wachtrijen bij het gemeentekantoor in Oldambt. Foto: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van Oldambt

Iedereen die vorige maand achter het net viste bij de aanvraag op een SNN-subsidie moet voor 1 mei weten hoe er alsnog aanspraak op kan worden gemaakt.

Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Begin januari verliep de subsidieregeling chaotisch. Het leidde tot lange wachtrijen voor gemeentekantoren en ook online stonden duizenden mensen in een digitale wachtrij. Uiteindelijk kon de helft van de mensen geen aanvraag indienen omdat het geld op was. Het kabinet maakte later bekend dat er nog eens 250 miljoen euro werd uitgetrokken zodat alle ongeveer 53.000 inwoners een subsidie aan kunnen vragen.

Vijlbrief liet woensdag aan de Tweede Kamer weten dat SNN ervoor gaat zorgen dat iedereen die recht heeft op het geld dit op zijn of haar rekening krijgt. Voor 1 mei moet duidelijk zijn hoe SNN dit gaat doen. De staatssecretaris wil tevens dat iedereen die recht heeft op geld voor de zomer een aanvraag kan doen. De 25.000 aanvragen die in januari zijn binnengekomen zullen eerst door de SNN worden afgehandeld. Tevens komt er een evaluatie over wat er precies is misgegaan.