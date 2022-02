Vogelgriep vastgesteld op leghennenbedrijf in Woltersum, 53.000 kippen worden geruimd

nieuws

Op een leghennenbedrijf in Woltersum is maandagavond vogelgriep vastgesteld. Uit voorzorg worden ongeveer 53.000 kippen op het bedrijf geruimd.

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Het ruimen van de kippen wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Uit onderzoek blijkt dat in de 1 kilometer zone rond het besmette bedrijf geen andere pluimveebedrijven liggen. In de 3 kilometer zone bevindt zich één ander pluimveebedrijf. De dieren op dit bedrijf zullen bemonsterd worden op vogelgriep.

In de 10 kilometer zone liggen dertien bedrijven. In deze straal geldt een vervoersverbod voor kippen, eenden, ganzen en kalkoenen. Vanwege het vervoersverbod mogen er ook geen eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel worden vervoerd. Op diverse bedrijven in het land is de afgelopen weken vogelgriep geconstateerd. In heel Nederland geldt een ophokplicht voor vrije uitloopbedrijven. Vogelgriep is inmiddels ook bij zoogdieren vastgesteld, waaronder bij vossen en een bunzing.