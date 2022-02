Voetganger op zebrapad geschept door bestuurder 45 km auto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de Diamantlaan is een voetganger gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur. “Het ongeluk vond plaats op de kruising met de Metaallaan”, vertelt Ten Cate. “Door nog onbekende oorzaak is op een zebrapad een voetganger geschept door de bestuurder van een 45 km auto.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De voetganger is gewond geraakt en wordt behandeld in de ambulance.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.