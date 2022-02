Voetbalsters Nederlands Elftal spelen opnieuw WK-kwalificatiewedstrijd in Euroborg

nieuws

Foto Wouter Holsappel.

De voetbalsters van het Nederlands Elftal gaan opnieuw een WK-kwalificatiewedstrijd in de Euroborg spelen. Op 8 april is Cyprus de opponent.

Afgelopen september speelde het elftal ook een kwalificatiewedstrijd in Groningen, toen was Tsjechië de tegenstander. Het elftal, onder leiding van bondscoach Mark Parsons, heeft tot nu toe goede zaken gedaan. Na vijf van de acht wedstrijden staat het bovenaan in de poule. Mocht het die positie behouden dan plaatst het elftal zich voor het WK van 2023 dat in Australië en Nieuw-Zeeland gehouden gaat worden.

De wedstrijd tegen Cyprus begint om 20.45 uur. Vier dagen later wacht de wedstrijd tegen Belarus. Die match wordt in Den Haag gespeeld.