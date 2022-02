Verwarde Stadjer krijgt celstraf voor slaan agent met thermoskan in UMCG

nieuws

Het slaan van een politieagent met een volle thermoskan in het UMCG kost een 34-jarige man uit Groningen een onvoorwaardelijke celstraf van drie maanden. Die straf legde de rechtbank dinsdagmiddag op.

Volgens RTV Noord moet de Groninger ook een geldboete van 950 euro betalen aan de mishandelde agent. Ook kreeg de Stadjer drie maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd. Naast de mishandeling werd de man ook vervolgd voor een eerdere bedreiging.

De agent kwam naar de afdeling Psychiatrie in het UMCG, omdat de Groninger een psychiater had bedreigd. De man weigerde zijn medicatie in te nemen, terwijl hem dit van rechtswege was verplicht. Bij aankomst van de agenten rende de man een keuken in en sloeg met een volle thermoskan in op één van de agenten. Dat leverde de agent meerdere wonden (en uiteindelijk littekens) op in het gelaat.