Vervoersbedrijven slaan met Groningen Bereikbaar handen ineen om OV te stimuleren

Vervoersbedrijven Qbuzz, NS en Arriva slaan samen met Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe de handen ineen om met een gezamenlijke campagne het openbaar vervoer te stimuleren.

Aanleiding voor de campagne is operatie Julianaplein. De werkzaamheden, die tot in mei gaan duren, zorgen voor ernstige verkeershinder in de hele stad. Met de slogan ‘Hé autorijder, sta niet stil. Pak het OV’ worden automobilisten bewust gemaakt van de gevolgen van de wegwerkzaamheden. “We laten automobilisten zien dat de trein en bus een prima alternatief zijn voor de auto, die rijden meestal door waar auto’s vast staan”, laat Groningen Bereikbaar weten.

In de eerste weken van de operatie worden de #Overstapweken georganiseerd. “Met een ludieke winactie op social media maken reizigers kans op prijzen die het reizen met het OV nog comfortabeler maken, zoals een jaar lang gratis Storytel of 25 euro reistegoed bij gebruik van de reisapp Glimble.” Op de website Operatie Julianaplein is informatie te vinden over het reizen met het openbaar vervoer van en naar de stad. Ook is er op de pagina een overzichtskaart te vinden hoe je slim en gemakkelijk met het OV reist.