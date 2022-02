Versterkingsprocedure CBS De Til in Thesinge wordt hervat: “Nieuwe aannemer gevonden”

nieuws

Het gebouw van CBS De Til in Thesinge - Foto via Google Maps - Streetview

De versterkingsprocedure voor christelijke basisschool De Til in Thesinge gaat hervat worden. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) laat weten dat er een nieuwe aannemer is gevonden.

In december werd de operatie tijdelijk stilgelegd omdat de Nationaal Coördinator Groningen, NCG, er niet uitkwam met de geselecteerde aannemer. Het stilleggen heeft als consequentie dat leerlingen langer moeten wachten voor ze weer in hun eigen dorp naar school kunnen. “Het goede nieuws is dat er nu een nieuwe aannemer is geselecteerd”, vertelt Bloemhoff. “Op dit moment loopt er een bezwaarprocedure. Mocht daar niets op binnen komen dan kan volgende week het contract geformaliseerd worden en kunnen de werkzaamheden hervat worden.”

“Wat betekent dit voor de verdere planning. Wel, komende zomer zal de school versterkt zijn. Dit betekent dat na de zomer kinderen weer les kunnen krijgen in het schoolgebouw. Ik denk dat dat heel goed nieuws is voor leerlingen, voor hun ouders maar ook voor het onderwijzend personeel dat bij de school betrokken is.”