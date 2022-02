Veroorzaker aanrijding Stationsweg nog spoorloos

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De politie is nog altijd op zoek naar de automobilist die dinsdagavond aan de Stationsweg een fietser heeft aangereden. Het slachtoffer, een 64-jarige stadjer, raakte zwaargewond. De chauffeur reed door.

De politie zoekt getuigen van het voorval, mensen die camerabeelden hebben (bijvoorbeeld van een dashcam) of mensen die de bewuste auto hebben gezien. Het gaat mogelijk om een wat ouder model uit BMW 1-serie, met een donkere kleur. Het is goed mogelijk dat de auto aan de voorzijde beschadigd is. De automobilist is na de aanrijding doorgereden in de richting van het Emmaviaduct en Emmabrug.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond 22 februari rond 20.20 uur, ter hoogte van het zebrapad bij de taxistandplaats, vóór het hoofdstation. Wie meer over het voorval kan vertellen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.