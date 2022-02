Verkiezingscampagnes komen op stoom: “Je hoopt dat iedereen een stem uitbrengt”

nieuws

De SP trapt de verkiezingscampagne af bij het UMCG. Foto: SP Groningen

Met nog iets meer dan vier weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen komen de campagnes nu behoorlijk op stoom. Verschillende partijen waren zaterdag in de stad te vinden.

De fractie van GroenLinks was in de Zeelheldenbuurt. “Dit was niet de eerste dag dat we aan het flyeren waren in de wijken”, vertelt Benni Leemhuis van de partij. “Vorige week hebben we bijvoorbeeld al de Oosterparkwijk en de Oosterpoortbuurt bezocht.” Leemhuis noemt het flyeren in de wijk waardevol. “Van tevoren denk ik dan, zitten mensen wel op mij te wachten als ik bij ze aan de deur sta. En er zijn zeker mensen die tegen mij zeggen dat ze geen behoefte hebben aan een gesprek. Maar met andere mensen heb je juist hele mooie inhoudelijke gesprekken.”

Parkeren en duurzaamheid

Zo kwam Leemhuis zaterdagmiddag verschillende problemen tegen die in de wijk spelen. “Ik sprak met mensen die de indruk hadden dat mensen uit andere wijken er hun auto parkeren. Dat vinden ze vervelend. Maar ik sprak ook met mensen die een particuliere woning huren, die graag meer willen doen aan duurzaamheid, maar geen ruimte krijgen van de verhuurder. Logisch, want de verhuurder krijgt zijn geld en voelt totaal geen prikkel om in actie te komen. Het zijn allemaal onderwerpen die meegenomen worden naar onze fractie, of die overlegt gaan worden met bijvoorbeeld onze wethouder van Energie en Duurzaamheid. Dus een middag levert heel veel op.”

SP trapt campagne af bij UMCG

Een paar kilometer verderop kleurt het Hanzeplein rood. Op het plein trapt de SP haar campagne af. Volgens lijsttrekker Jimmy Dijk is er over de locatie nagedacht. “Bij het uitbreken van de coronapandemie bleek overduidelijk welke mensen het land in de benen houden: de cruciale werkers. Zorgmedewerkers, leerkrachten, schoonmakers, vakkenvullers”, zegt Dijk. “Toch horen wij in de buurten en wijken te vaak dat deze mensen die het land in de benen houden moeite hebben om de rekeningen te betalen.” Dijk vindt dat dat anders moet en dat de gemeente daar wat aan kan doen.

Na de officiële aftrap gingen de SP’ers de Oosterparkwijk in om deur aan deur in gesprek te gaan over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast organiseert de partij de komende weken vijftien bijeenkomsten in verschillende wijken en dorpen in de gemeente. Volgens Dijk een uniek concept. “We doen dit ook buiten verkiezingstijd. Wij zijn de enige partij die altijd in de buurt is en samen met mensen verbeteringen voor elkaar bokst.”

Vandaag op pad met @VVDGroningen in de #schildersbuurt met onder andere onze nr. 2 @HeinerRik Mooie wijk, dicht bij het centrum. Mensen wonen er graag.https://t.co/N0npxlWh4g pic.twitter.com/NulSBPjQYw — Elisabeth Akkerman (@Twelisabeth) February 12, 2022

VVD: “In de Rummerinkhof zijn zorgen over de parkeermogelijkheden”

Ook de VVD was zaterdag onderweg. De nummer twee van de lijst, Rik Heiner, was actief in de Schildersbuurt. Lijsttrekker Ietje Jacobs-Setz was te vinden in de Rummerinkhof in Haren. “Ik heb ontzettend veel zin in de verkiezingen”, vertelt Jacobs-Setz. “Dat is na vandaag alleen maar gegroeid. De Rummerinkhof is namelijk echt een plek waar van alles speelt. Er komen twee scholen terwijl er maar een klein stratencircuit is. In de planvorming heeft men te weinig parkeerplekken ingetekend omdat de gedachte is dat mensen dan wel op de fiets komen. Bewoners zijn bang dat mensen hun auto’s op hun opritten gaan parkeren of ze de voertuigen zo parkeren dat bewoners worden ingesloten. Daar zijn veel zorgen over.”

Maar er speelt meer in de wijk. “Wat je ook veel hoort is dat er zorgen of ergernissen zijn over het onderhoud in de buurt, aan de trottoirs bijvoorbeeld of aan de bomen. Het gemeentelijk groen is regelmatig genoemd.” De fractie van de VVD zal zich de komende tijd op meer plekken laten zien en Jacobs-Setz vertelt dat er ook nog wat ludieke acties op stapel staan. “Maar het belangrijkste is dat mensen op 16 maart naar de stembus gaan, om van hun stemrecht gebruik te maken. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hield de opkomst niet over, hoewel je dat vaker ziet bij herindelingsverkiezingen. Maar het zou mooi zijn als de opkomst nu hoger komt te liggen. Er valt ook echt wat te kiezen. En als mensen twijfelen heb ik altijd wel wat advies”, grapt de lijsttrekker.

Zeehelden- of Zeeroversbuurt

Nog even terug naar de Zeeheldenbuurt, waar Leemhuis op sociale media de wijk de Zeeroversbuurt noemt. “Haha ja, dat is een grapje met een serieuze ondertoon. Er spelen twee dingen. Er zijn veel straten in de stad die naar mannen zijn vernoemd. En twee is dat er verschillende straten vernoemd zijn naar mannen die een duister verleden hebben. In deze wijk vind je er daar verschillende van. Wij zeggen niet dat we deze straatnamen gaan veranderen, maar wat we de afgelopen jaren wel bereikt hebben is dat er meer diversiteit is gekomen in de straatnamen die toegekend worden. Ook hebben we bereikt dat naast de nieuwe wijk De Held er ook een wijk de Heldin komt.”