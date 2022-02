Verkiezingsboodschap VVD: “bruisend en veilig Groningen”

De VVD gaat met een positieve instelling de verkiezingscampagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart in. “Blijft goed, wordt beter” is de slogan van de campagne.

De VVD heeft momenteel 4 van de 45 zetels in de gemeenteraad, en voert oppositie. Lijsttrekker voor de liberalen is Ietje Jacobs. De aandacht gaat in het verkiezingsprogramma voornamelijk uit naar een bruisende binnenstad, meer veiligheid op straat en meer woningen.

“Aandacht voor ondernemers heeft de afgelopen periode echt te wensen overgelaten,” aldus Jacobs. “Dat krijgen we gewoon terug van ondernemers: Het college is minder goed bereikbaar. Waar moeten we heen? Help ons door het doolhof. Dat zouden wij heel graag willen oplossen.”

Veiligheid

Ook veiligheid is een belangrijk thema:” veiligheid voor bijvoorbeeld fietsers kan flink verbeterd worden. Er zijn nog een hoop kruispunten waar dat wat te wensen overlaat. En een groot ding wat wij graag zouden willen is extra cameratoezicht in de binnenstad, zodat voor onze hulpverleners, handhavers en bezoekers een stukje veiliger wordt. Daarbij kunnen veiligheid en privacy minimaal hand in hand gaan. De veiligheidsbeelden van de politie worden niet op YouTube uitgezonden.”

En de VVD wil de inwoners meer vrij heden geven. “Uiteindelijk moeten wij als gemeente en college bepalen wat goed is voor de inwoner. De inwoners weten dat heel vaak heel goed zelf. Dus luister nou eens wat meer naar de inwoners,” besluit Jacobs.