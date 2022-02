‘Verhoging elektriciteitsrekening studentencontainers is gevolg van inkoopprijs’

nieuws

Dat de elektriciteitsrekening tweehonderd euro per maand duurder uitvalt voor bewoners van studentencontainers op het Suikerterrein is het gevolg van een hogere inkoopprijs. Dat meldt de eigenaar van het pand aan RTV Noord.

Afgelopen week meldde de UKrant dat de 250 internationale studenten, die in de containers wonen, boos en verontwaardigd zijn. Vorige week vrijdag kregen ze per mail te horen dat met terugwerkende kracht de energierekening vanaf 1 januari van dit jaar 280 euro per maand gaat kosten. De rekening was eerder 80 euro per maand. Door deze verhoging stijgt de huurprijs naar 760 euro per maand. Verschillende studenten laten weten dat niet te kunnen betalen.

Inkoop van elektriciteit

De eigenaar laat aan de regionale omroep weten dat zij dit ook niet graag doen. Oorzaak van de prijsstijging ligt volgens hen bij de inkoop van elektriciteit door de exploitatiemaatschappij van het Suikerterrein. Vorig jaar kreeg de eigenaar van deze maatschappij te horen dat de prijs per kilowattuur verhoogd is van 12 naar iets meer dan 41 cent, exclusief btw. “Dat wordt aan ons doorberekend en wij berekenen dat met dezelfde verhoging weer door aan de huurders van de Sugar Homes”, aldus de eigenaar aan RTV Noord. Dat er geld aan de strijkstok blijft hangen wordt in alle toonaarden ontkent.

PvdA en Student & Stad in de bres

De fracties van de PvdA en Student & Stad in de Groningse gemeenteraad zijn inmiddels in actie gekomen voor de studenten. “760 euro voor een container is echt belachelijk”, laat PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff weten. “Bovendien kan ik me bijna niet voorstellen dat de energielasten van een kleine containerwoning met 200 euro per maand kunnen stijgen, zelfs een vrijstaand huis met een laag energielabel haalt dat niet. De huurders werden bovendien pas vlak nadat ze hun contract hadden verlengd op de hoogte gesteld van de stijging die de meesten onmogelijk kunnen ophoesten.”

Fractievoorzitter Steven Bosch van Student & Stad vindt de huurverhoging eveneens onbegrijpelijk en wil dat het Stadsbestuur in actie komt: “Ik wil dat uitgezocht wordt of de verhoging van 200 euro voor de energielasten wel klopt.”