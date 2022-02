Veiligheidsregio kijkt tevreden terug op afhandeling stormschade Gasuniegebouw

nieuws

De Officieren van Dienst (OvD) van de Veiligheidregio Groningen kijken tevreden terug op de manier waarop de stormschade aan het Gasuniegebouw afgelopen zaterdag is afgehandeld. “De samenwerking was prettig en efficiënt, wat ervoor zorgde dat de situatie binnen 24 uur onder controle was.”

Het gebouw verloor afgelopen zaterdag een aantal gevelplaten door de harde wind. Direct werd een deel van de ringweg afgesloten, om te voorkomen dat loshangende gevelplaten op voorbijrijdende auto’s terecht zouden komen.

Maar het gevaar toen nog niet geweken, aldus OvD Dennis de Vlieg: “Sommige gevelplaten van het gebouw hingen nog half los, dus de bevelvoerder is samen met beveiligers van de Gasunie boven gaan kijken of die platen gefixeerd konden worden. Maar door de harde wind konden we niks doen, al helemaal niet op zo’n hoogte. Omdat voor de maandag erna ook storm was voorspeld, hebben we gelijk processen in gang gezet om de platen de dag erna te kunnen fixeren.”

Nabijgelegen huizen bleef schade bespaard, maar op de ringweg lagen wel veel glasscherven. De Vlieg is daarom blij dat het besluit om een deel van ringweg af te sluiten toch werd genomen, ondanks de toename in de verkeerschaos.

Volgens De Vlieg was de situatie rond 20.30 uur stabiel. De volgende dag was het, door een afname in de wind, mogelijk om een oplossing te zoeken voor de problemen op grote hoogte. “Uiteindelijk bleek dat we de bovenste rijen platen, die deels los zaten, niet konden demonteren. Dus we moesten het glas gaan breken”, vertelt Mark Rutgers, de OvD op de zondag. “Daarom bleef de A7 dicht, want er konden stukken glas op de weg terechtkomen.”

Na het verstevigen van enkele gevelplaten, was er aan het eind van de dag groen licht om de ringweg weer te open. Rutgers: “Nadat Rijkswaterstaat de A7 had schoongemaakt, kon de weg weer open.”