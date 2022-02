Veel studentenclubs kampen met leden die afhaken

nieuws

Veel studentensport- en cultuurverenigingen kampen met de gevolgen van de coronapandemie. Veel leden hebben afgehaakt en komen niet terug. Dat meldt de Universiteitskrant.

Gezelligheidsverenigingen als Albertus, Dizkartes en Cleopatra en Bernlef ontvingen de afgelopen twee jaar een recordaantal aanmeldingen, maar dat geldt niet voor veel activiteitenverenigingen. Zij mochten vanwege de diverse lockdowns en andere beperkingen weinig tot niets organiseren. Nu de clubs wel weer bij elkaar mogen komen, blijkt het lastig om de draad weer op te pakken. De motivatie en het enthousiasme lijken een beetje weg.

Zo vertrok bij stijldansvereniging The Blue Toes in het coronajaar 2020/2021 de helft van de 250 leden. Wel is bij veel clubs nu sprake van een stijgende lijn. Sportstichting ACLO ziet dat studenten hun weg naar de sport nu weer weten te vinden. Vorig jaar zijn veel minder ACLO-passen verkocht, maar het aantal pashouders is nu weer gelijk aan dat van voor de crisis.