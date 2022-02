Veel schade bij kop-staart botsing met drie voertuigen op westelijke ringweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de westelijke ringweg, N370, heeft een kop-staart aanrijding plaatsgevonden waarbij drie personenauto’s betrokken waren. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.00. “Het gaat om de rijbaan vanaf het Reitdiep in de richting van Vinkhuizen”, vertelt Wind. “Bij de aanrijding is veel schade ontstaan, niemand raakte gewond.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Vanwege het ongeluk was een deel van de afrit richting Paddepoel afgesloten. Ook een rijstrook richting het Vrijheidsplein was deels afgesloten.”

Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept. De politie doet onderzoek naar de toedracht.