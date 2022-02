Veel schade bij frontale botsing op Oosterhamrikkade

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Oosterhamrikkade zijn twee personenauto’s frontaal op elkaar gebotst. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.30 uur. “Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Twee auto’s zijn frontaal op elkaar gebotst, waarbij er veel schade is ontstaan.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Eén persoon is medisch behandeld in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ook twee kinderen zijn even gecontroleerd.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Het overige verkeer ondervond enige hinder van het ongeluk.