Veel mensen verwacht bij vredesdemonstratie Oekraïne op Grote Markt

Foto: 112 Groningen

Er worden zondagmiddag veel mensen verwacht op de Grote Markt waar een vredesdemonstratie voor Oekraïne gaat plaatsvinden. Volgens de organisatie Lux Europae Groningen hebben zich veel mensen aangemeld.

Vrijdag maakte de organisatie al bekend dat de demonstratie vanwege de grote belangstelling verplaatst wordt naar de Grote Markt. Aanvankelijk zou deze op het Broerplein plaatsvinden. Op de Grote Markt staat zondagmiddag een podium waar verschillende genodigden de aanwezigen gaan toespreken. Het gaat onder andere om politici, professoren en studenten.

Aanleiding voor de vredesdemonstratie is de oorlog in Oekraïne. In de nacht van woensdag op donderdag trok het Russische leger op verschillende plekken de grens over en startte de aanval op Oekraïense strijdkrachten en op cruciale infrastructuur. Inmiddels zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. De Groningse politiek riep zaterdag in een brief het Stadsbestuur op om gevluchte Oekraïners met open armen te ontvangen. De demonstratie begint zondagmiddag om 14.00 uur.