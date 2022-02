Veel mensen op Grote Markt voor vredesdemonstratie Oekraïne: “Go home and stop the war Putin”

nieuws

Foto: Danja de Jonckheere

De vredesdemonstratie voor Oekraïne op de Grote Markt in Groningen heeft zondagmiddag veel mensen op de been gebracht. Volgens de gemeente gaat het om zeker 2.000 demonstranten.

De demonstratie begon om 14.00 uur. Aanvankelijk zou de bijeenkomst bij het Academiegebouw worden gehouden maar omdat de organisatie al snel geluiden ontving over veel belangstelling werd het verplaatst naar de Grote Markt. Rond 13.45 uur stroomde de Grote Markt vol. Veel mensen dragen Oekraïense vlaggen bij zich. Ook zijn er spandoeken en borden te zien met daarop teksten als ‘Go home and stop the war Putin’. Op de Grote Markt worden diverse toespraken gehouden.

Grote Markt vol

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het druk in de stad. “Onze schatting is dat er op dit moment rond de 2.000 demonstranten in de stad zijn.” Verslaggevers melden dat de Grote Markt van rand tot rand helemaal vol staat. “De sfeer is gemoedelijk”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening. “Er zijn toespraken, er klinkt muziek, er wordt gezongen. Mensen lopen af en aan.”

Aanleiding voor de demonstratie is de oorlog in Oekraïne. In de nacht van woensdag op donderdag trokken Russische troepen op verschillende plekken de grens met Oekraïne over en vielen militaire doelen aan. Vele duizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen.

Later meer.