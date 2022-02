Vanaf vrijdagavond vier dagen geen verbinding tussen Ring-West en A7

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De N370 is van vrijdagavond 22.00 uur tot volgende week dinsdag 22.00 uur dicht tussen de westelijke ringweg en de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn. Dat betekent dat reizigers in deze periode niet vanaf de westelijke ringweg niet richting het Julianaplein kunnen rijden.

De afsluiting heeft te maken met bouw van een nieuw Vrijheidsplein. De komende weken worden er tijdelijke wegen aangelegd zodat ze daarnaast nieuwe wegen gebouwd kunnen worden.

Ook verkeer dat de omleiding volgt van de afsluitingen bij het Julianaplein krijgen te maken met deze afsluiting. Verkeer dat vanuit de richting Assen naar Drachten wil, kan het beste omrijden via de N386 bij Vries en de N372 via Peize naar de A7. Als zij doorrijden naar de Stad, moeten ze omrijden via de overige ringwegen en op de westelijke ringweg via het Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan naar de A7 rijden. Het verkeer naar de A7 richting Drachten wordt omgeleid via Hoogkerk.