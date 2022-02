Vanaf vrijdag nog meer verkeershinder in Stad als Operatie Julianaplein ‘derde fase’ ingaat

nieuws

Eind deze week is ‘fase 2’ van Operatie Julianaplein ten einde en begint een nieuwe periode in de werkzaamheden rond het verkeersknooppunt. Volgens Groningen Bereikbaar betekent dat meer verkeershinder op de omleidingsroutes en andere wegen in en rond de Stad.

‘Fase 3’ van de werkzaamheden begint aanstaande vrijdagavond en duurt tot de maandagochtend erop. Deze dagen is het hele Julianaplein afgesloten, behalve voor het verkeer vanuit de richting Assen naar Hoogezand. Ook de route vanuit Assen naar het centrum van Groningen en andersom (via de Brailleweg) kan gebruikt worden.

Daarna begint een maand aan werkzaamheden, waarbij volgens Groningen Bereikbaar nog meer rijrichtingen zijn afgesloten dan nu. Dit zal voor meer verkeershinder zorgen op de omleidingsroutes, maar ook op de andere wegen in en rond de stad. Tijdens deze vier weken kan er alleen verkeer tussen de richtingen Assen en Hoogezand in beide richtingen via de nieuwe tijdelijke weg. Ook de route vanuit Assen naar het centrum is open.