Vanaf half maart grote torenkraan boven Oude Boteringestraat voor verbouwing voormalige bieb

Foto: High Contrast via Wikimedia Commons (CC 3.0 GER)

Halverwege maart wordt een grote torenkraan opgebouwd bij de voormalige openbare bibliotheek aan de Oude Boteringestraat, zodat een vierde verdieping op het gebouw gezet kan worden.

Vorige maand begon aannemer Visser & Smit met sloopwerkzaamheden aan het pand, waar de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen vanaf volgend jaar colleges wil gaan geven. Vanaf medio maart worden bouwhekken en steigers rond het gehele pand geplaatst. Op maandag 21 maart start de opbouw van een torenkraan.

Tijdens de opbouw van de kraan zal de Oude Boteringestraat vanwege de veiligheid een of twee dagen gedeeltelijk worden afgesloten.

Omwonenden die meer willen weten over de werkzaamheden (of vragen/suggesties) hebben, zijn van harte uitgenodigd voor een koffie-uurtje van de aannemer op woensdag 23 februari, tussen 14.30 en 16.00 uur in het pand. Aanmelden kan via dit emailadres.