Valentijnsbeschuitjes voor stakende metaalmedewerkers

Foto via FNV

Op drie plekken in Groningen begon maandagochtend de vierde staking van vierentwintig uur voor FNV-leden uit de sector Metaal en Techniek voor een nieuwe cao. Bij de staakstraat op het Suikerterrein werden de stakers getrakteerd op koffie met een beschuitje aardbeien, speciaal voor Valentijnsdag.

Technici, installateurs en monteurs van onder andere BAM Techniek, Hessels Zeefbanden, Feenstra Verwarming, Eekels Technology, Ziegler Brandweertechniek, Energiewacht, Facta Appingedam, Spie en Equans legden maandag het werk neer uit protest tegen het uitblijven van een cao. De stakers willen onder meer vijf procent loonsverhoging, een eerlijke beloningen voor vrouwen, jongeren en uitzendkrachten en de mogelijkheid dat ouderen drie jaar voor hun pensioen kunnen stoppen.

Tijdens deze vierde stakingdag, die toevallig samenvalt met Valentijnsdag, wil FNV op ludieke wijze duidelijk maken dat acties bedoeld zijn om een serieus probleem gaat. De staaktstraat hing dan ook vol met kleurrijke posters met hartjes en teksten als: ‘Cupido wil ook een cao’, ‘Ik heb een fijne baan…nu nog een fijne baas’, ‘Liefde is loon…waarmee ik de rekeningen kan betalen’, ‘Een cao is als een relatie…je moet erin investeren’, ‘Liefde moet van twee kanten komen’.

“Wij maken de bazen duidelijk dat ze echt moeten gaan investeren in de relatie met hun personeel want anders is de liefde straks over”, zegt Masja Zwart van FNV Metaal. “Een cao is als een relatie, je moet erin investeren. Doe je dat niet dan vertrekken je mensen straks naar de bouw, de grootmetaal of de industrie waar wel goede cao’s zijn. Groningse werkgevers roepen dat zij niet ‘over de cao gaan‘, maar zo werkt het natuurlijk niet. Voor relatietherapie moeten ze hun werkgeversclub opbellen en de opdracht geven: het is nú tijd voor een cao waarmee wij onze kanjers aan ons kunnen binden. ”