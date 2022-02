Vaarverboden op gemeentelijke en provinciale vaarwegen opgeheven

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De vaarverboden op de gemeentelijke en provinciale vaarwegen zijn woensdag opgeheven. Het vaarverbod gold sinds afgelopen maandag.

Het vaarverbod werd ingesteld vanwege de hoogwaterstand. Op het Winschoterdiep geldt nog wel een beperking: “Door de hoge waterstand is de doorvaarthoogte kleiner dan normaal. Ook zullen schepen hun snelheid aan moeten passen om golfslag te vermijden”, laat de provincie Groningen weten. Men laat tevens weten dat de bruggen en sluizen weer bediend worden.

Ook op de gemeentelijke wateren mag weer gevaren worden. “Sinds afgelopen nacht is het verbod opgeheven”, vertelt een gemeentewoordvoerder. Dit betekent dat ook de bruggen weer bediend worden. De hevige regenval van afgelopen weekend heeft de waterstand in en rond Groningen flink laten stijgen. Op een aantal plekken werden zandzakken geplaatst. Door gebruik te maken van de waterbergingsgebieden De Dijken–Bakkerom en De Onlanden konden grote problemen voorkomen worden. Dinsdagavond liet waterschap Noorderzijlvest weten dat deze bergingsgebieden voorlopig nog even vol blijven staan omdat er weinig gelegenheden zijn om overtollig water op zee te spuien. De eerstvolgende mogelijkheid hiertoe is aanstaande zaterdag.

