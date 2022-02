‘Vaarverboden eindigen dinsdagnacht; nooddijk bij Glimmermade blijft voorlopig liggen’

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De vaarverboden die Waterschap Hunze en Aa’s maandagmiddag afkondigde voor de wateren in haar beheer, eindigen dinsdag om middernacht. De nooddijk bij Glimmermade, die maandagochtend werd aangelegd, blijft voorlopig liggen. Het waterschap laat de waterstand de komende uren langzaam zakken.

De hevige regenval van afgelopen weekend zorgde er maandag voor dat de waterstanden in Groningen hoog opliepen. Zowel de gemeente Groningen, Rijkswaterstaat en de waterschappen kondigden daarom vaarverboden aan in de Groninger wateren. Ook werden noodmaatregelen getroffen om overstromingen te voorkomen.

Dinsdagochtend bereikte de waterstand echter haar piek en konden de waterschappen beginnen met spuien naar zee. “We laten het water in onze sloten, beken en kanalen de komende dagen gestaag dalen”, aldus het waterschap. “Dit doen we gecontroleerd. Want als het waterpeil te snel zakt, dan kan dit instabiliteit van keringen, dijken en slootkanten veroorzaken.”

Vaarverbod loopt om middernacht af

Het vaarverbod voor alle vaarwegen in beheer van waterschap Hunze en Aa’s eindigt vandaag om 23.59 uur. Ook de verboden voor het Eemskanaal van Groningen tot Farmsum en voor het Winschoterdiep, het A.G. Wildervanckkanaal en de Rensel lopen dan af.

Zandzakken en nooddijk blijven nog even liggen

Volgens Hunze en Aa’s blijven de zandzakken op keringen langs het Noord-Willemskanaal en het Foxholstermeer nog even liggen. Ook het nooddijkje langs de Drentsche Aa bij Glimmermade wordt pas weggehaald als het waterschap dit verantwoord vindt.

In de loop van woensdag worden de noodkeringen die maandag langs het Winschoterdiep waren aangebracht weer weggehaald. Ook de keersluizen van het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep gaan in de loop van woensdag weer open.