UMCG zoekt deelnemers voor onderzoek naar oorsuizen

nieuws

Foto: Agung Pandit Wiguna via Pexels

Het UMCG werkt aan verschillende onderzoeken om de behandeling van oorsuizen (tinnitus) te verbeteren. Het ziekenhuis is daarom dringend op zoek naar deelnemers, zowel mensen met als zonder oorsuizen.

De onderzoekers zijn onder meer op zoek naar tinnituspatiënten die een hoorapparaat dragen, om te kijken of het helpt om dat apparaat anders in te stellen. Ook zoekt het ziekenhuis patiënten die aan één oor last van oorsuizen hebben en die een hersenstam-implantaat willen proberen omdat andere behandelingen niet hebben geholpen. Ook mensen zonder oorsuizen zijn welkomen, voor onderzoeken naar wat er in de hersenen gebeurt bij tinnitus.

Mensen die willen helpen om de behandeling van tinnitus te verbeteren, kunnen meer informatie vinden op de website van het ziekenhuis.