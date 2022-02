Trainer Steven Wuestenenk jaar langer bij hoofdklasser Be Quick 1887

sport

Foto: Be Quick 1887. Steven Wuestenenk

Steven Wuestenenk heeft zijn contract als hoofdtrainer bij Be Quick 1887 met een jaar verlengd. Hij gaat daarmee zijn vijfde seizoen in bij de Groninger hoofdklasser.

Be Quick presteert dit seizoen prima en staat achter Hoogeveen tweede in de hoofdklasse A op zondag. “Er is in de afgelopen vier jaar een goed fundament gelegd”, aldus de 30-jarige Wuestenenk. “We hebben een hechte, jonge groep spelers die erg ambitieus is. We staan er goed voor en ik denk dat er nog heel veel rek in deze selectie zit”.

“We zijn zeer content met het aanblijven van Steven”, aldus Frans Lὕbeck, voorzitter van de technische commissie. “Hiermee waarborgen we onze continuïteit. We liggen goed met elkaar op één lijn en zien geen enkele aanleiding om niet nog een jaar met elkaar door te gaan”.