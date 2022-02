Touroperator gaat maatje groter op Eelde; rond meivakantie 767’s naar Gran Canaria

nieuws

Foto: Nabil Molinari via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Tourperator TUI verwacht in de meivakantie een toename in het aantal boekingen op vluchten naar Gran Canaria vanaf Groningen Airport Eelde. Daarom zet de reisorganisatie rond de meivakantie een groter toestel in, de Boeing 767-300.

Luchtvaartwatcher Tom Roek merkte het nieuws op, door het reserveringsysteem van TUI door te pluizen. Volgens Luchtvaartnieuws.nl is het, hoewel het niet de eerste keer is dat een touroperator het toestel inzet vanaf Eelde, toch bijzonder dat TUI kiest voor grotere toestellen.

Normaal vliegt TUI vanaf Eelde met Boeing 737’s, een vliegtuig waar 189 passagiers in passen. Door de ‘upgrade naar de 767’s kunnen er per vlucht 289 vakantiegangers mee.

Touroperator @TUINederland gaat in de meivakantie de capaciteit op Groningen @AirportEelde fors verhogen vanwege de grote vraag. Er worden op de vrijdag rond de meivakantie enkele rotaties met een Boeing 767-300 uitgevoerd. Daarmee stijgt de capaciteit van 189 naar 289. (1/2) pic.twitter.com/RkAJ6mBu5V — Tom Roek (@roequavic) February 4, 2022