Tot en met het weekend geregeld opklaringen; begin volgende week wisselvallig met meer neerslag

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Na een paar (hagel) buitjes op de vrijdagochtend verloopt het Groningse weerbeeld tot en met zondagmiddag droog en krijgt ook de zon steeds vaker een kans. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen. Daarna wordt het weer wisselvalliger boven Groningen, met flink wat wind en meer regenbuien.

De vrijdag begint volgens Kamphuis met veel bewolking en een (hagel) buitje. “Daarna volgt geleidelijk aan een regelmatig doorbrekende zon en een droge middag”, aldus Kamphuis. “Het wordt 6 graden bij een matige en vanmiddag afnemende noordwestenwind.”

De daaropvolgende nacht zijn er volgens Kamphuis opklaringen, met lichte vorst rond de -1 of -2 graden. “Zaterdag blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af”, vervolgt Kamphuis. “Het wordt 6 graden bij een matige wind uit het zuidwesten, windkracht 3 tot 4. In de nacht minima dichtbij het vriespunt en op een beschutte plaats grondvorst. Zondagochtend is er geregeld zon en in de middag volgt toenemende bewolking. Het blijft tot in de avond droog en het wordt 7 of 8 graden. In de nacht erg zacht bij 9 graden en wat lichte regen.”

Daarna volgt wisselvallig met veel wind, regen en hogere temperaturen, besluit Kamphuis: “Maandag beperkt neerslag zich tot een enkel buitje en is er af en toe zon. Later op de dag raakt het bewolkt en volgt wat meer regen. Het wordt 11 graden bij een flinke zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Dinsdag is er eerst af en toe zon maar neemt de bewolking steeds verder toe gevolgd door (veel) regen. Met 7 graden doet het kwik een stapje terug en het blijft flink waaien. Woensdag houdt de wisselvalligheid aan. Ook daarna blijft het onbestendig met soms een droge dag, afgewisseld door nattigheid. Het is met 12 graden zeer zacht.”